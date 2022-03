Kultur : #HumanDignity: Nächster Vortrag

Foto: Roland Morgen

Saaburg Die Veranstaltungsreihe #HumanDignity des Lokalen Bündnisses für Familie e.V. geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, 23. März, gibt es um 19 Uhr einen Vortrag von Dr. Klaus-Dieter John zum Thema „Glaube versetzt Berge – wie ein Krankenhaus in den Anden entstand“.

Die Nachfahren der Inkas werden ausgebeutet und wie Menschen dritter Klasse behandelt. Sie leben zum größten Teil im sogenannten „Armenhaus“ Perus, Apurímac. Viele Kinder sterben bereits im Säuglingsalter. Nicht nur aus Mangel an Ärzten, denn auf 10.000 Menschen kommen gerade mal vier Mediziner. Das Wiesbadener Ärzte-Ehepaar Klaus-Dieter und Martina John hat mit dem Verein Diospi Suyana, Darmstadt, nach dem Vorbild von Albert Schweitzer trotz unzähliger finanzieller und bürokratischer Hürden eine medizinische Versorgung ermöglicht. Die Kinderärztin und der Chirurg leben unter den Quechuas in Peru. In Anerkennung ihrer Arbeit erhielten sie im April 2018 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die Präsentation beinhaltet Bilder über Land und Leute, die Geschichte der Inkas und den Traum zweier Menschen mit einer besonderen Vision.