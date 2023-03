Kind verletzt Hund beißt Kind auf Moselsteig krankenhausreif

Für einen dreijährigen Jungen endet ein Familienausflug am Sonntag blutig. Gegen 15.40 Uhr habe ein frei laufender, dreifarbiger Hund das Kind auf dem Moselsteig bei Wasserliesch angegriffen. Das Tier habe den Jungen mit einem Biss am Ohr verletzt, heißt es in einer Polizeimeldung. Zudem habe es Kratzwunden erlitten. Der Vater des Kindes wurde leicht am Bein verletzt. Die Leine des Tieres habe sich mehrfach um dessen Bein gewickelt, als er versucht habe, den Hund von seinem Kind abzuhalten.