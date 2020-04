Polizei : Hund beißt Person in Temmels - Besitzer laufen davon

Foto: TV/Klaus Kimmling

Temmels Am Mittwoch ist ein Mensch um 18.50 Uhr von einem freilaufenden Hund am Norma-Supermarkt in Temmels verletzt worden. Bei dem Trier handelte es sich laut Polizei vermutlich um einen Rottweiler. Die Polizei sucht die Besitzer des Tiers.



Der Hund gehörte zu einem Pärchen, das zuvor am Norma-Markt hinter den Einkaufswagen Bier getrunken habe. Die beiden seien nach dem Vorfall in Richtung der B419 davongelaufen. Die Personalien stehen nicht fest.

Die Polizei gibt Personenbeschreibungen bekannt: Der Mann ist circa 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und einen leichten Bartwuchs. Das Alter wird auf circa 30 Jahre geschätzt. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jogginghose, weißen Schuhen der Marke Adidas sowie einem weißen Pullover. Die Frau ist etwa 1,65 Meter groß und hat blonde, schulterlange Haare. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass diese eine Art Strickweste trug.