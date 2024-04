Wie ein Nitteler Paar seinen Hund zurückbekommen hat 14 Tage Bangen um Zero

„Freudige Nachrichten! Der ausgebüxte Hund Zero ist zurück!“, verkündet die privat betriebene Facebook-Seite Nittel Aktuell am frühen Freitagmorgen. Das Foto zum Beitrag zeigt ein strahlendes junges Paar mit einem Hund auf dem Arm. Es dokumentiert das glückliche Ende einer Geschichte, die den Obermosel-Ort in den vergangenen Tagen beschäftigt hat.