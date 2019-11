Polizei : Hund verscheucht Einbrecher

Tawern Durch lautes Bellen hat ein Hund einen Einbrecher davon abgehalten in ein Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße in Tawern einzubrechen. Der unbekannte Täter hatte am Mittwoch gegen 22.10 Uhr versucht, durch das Hochschieben eines Rollladens der Terrassentür in die Wohnung zu gelangen.

Als der Hund des Eigentümers laut anfing zu bellen, flüchtete der Unbekannte ohne Beute.