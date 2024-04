Gefährlicher Vorfall Nach Beißattacke in Konz: Tierschützer fordern Hundeführerschein

Wer in Rheinland-Pfalz einen Hund halten will, braucht dafür keine Berechtigung. Nur Halter von als gefährlich eingestuften Hunden müssen ihre Sachkunde nachweisen. Geht es nach der Tierrechtsorganisation Peta Deutschland, soll sich das möglichst bald ändern: In einer Pressemitteilung fordert der Verein die Landesregierung zur Einführung eines verpflichtenden Hundeführerscheins in Rheinland-Pfalz auf.