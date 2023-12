Neue Öffnungszeiten ab Januar 2024 Das ändert sich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst im Hunsrück

Patienten im Hochwald und Hunsrück müssen sich ab dem 1. Januar 2024 auf reduzierte Öffnungszeiten bei den ärztlichen Bereitschaftsdienst-Praxen (ÄBP) einstellen. Diese Änderungen betreffen ab dem neuen Jahr alle künftig noch 36 ÄBP-Standorte landesweit. Sieben Bereitschaftsdienstzentralen werden geschlossen – darunter die in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis). Im Hunsrück erhalten bleiben die ÄBP in Birkenfeld und Idar-Oberstein, die für die Menschen im Raum Morbach, Thalfang und Hermeskeil zuständig sind. Dort wird ab Januar weiterhin bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden eine medizinische Versorgung außerhalb der regulären Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte geboten. Allerdings bleiben die Praxen am Klinikum Idar-Oberstein und in der Schneewiesenstraße 20 in Birkenfeld künftig montags, dienstags und donnerstags sowie nachts zu. Mittwoch- und freitagnachmittags sowie an Wochenenden und an Feiertagen gelten kürzere Zeiten bis 22 Uhr.