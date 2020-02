Freizeit : Hunsrücker Skatmarathon an Fastnacht

Morbach Der traditionelle Zehn-Serien Skat-Marathon startet am Samstag, 22. Februar, um 11 Uhr in Rohr’s Restaurant in Morbach-Rapperath. Veranstalter ist der Skatverein Herz Dame Schönberg. Das Startgeld beträgt 75 Euro, das in voller Höhe ausgespielt wird (75 Prozent Gesamtpreise, 25 Prozent Serienpreise).



