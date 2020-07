Förderprogramm für attraktive Innenstadt : Ideen gefragt für schöneren Donatusplatz in Hermeskeil – Büro soll Wettbewerb vorbereiten

Hermeskeil Architekten aus ganz Europa sollen um Konzepte für den Platz in der Hermeskeiler Innenstadt wetteifern. Der Stadtrat hat als ersten Schritt dazu ein Büro ausgewählt, das den Wettbewerb vorbereiten soll.

(cweb) Marodes Pflaster, viel Verkehr durch Busse und wenig Sitzgelegenheiten – so präsentiert sich momentan der Donatusplatz in der Hermeskeiler Innenstadt. Das will der Stadtrat mit Hilfe eines Förderprogramms von Bund und Land Rheinland-Pfalz ändern. In den nächsten Jahren sollen mehrere Millionen für einen attraktiveren Stadtkern fließen. Die Vorbereitung von Projekt Nummer eins, der Neugestaltung des Donatusplatzes, wird allmählich konkreter.