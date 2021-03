Sport : Fit bleiben mit Sport im Verein – trotz Corona

SAARBURG/SERRIG Der TuS Fortuna und die Spielgemeinschaft Saarburg-Serrig sind sehr kreativ beim Thema „Sport, Spiel und Spaß in Pandemie-Zeiten“.

„Das war eine tolle Idee“, findet Fynn Wegner (12) aus Beurig. Am meisten gefiel ihm der beste Treffer in eine Tonne, wo der Ball hinein musste. Simon Riemekasten (11), ebenfalls aus Beurig, findet: „Einen Ball auf Reisen zu schicken, ohne dass die Teams in direkten Kontakt kommen, ist eine Herausforderung.“ Jonathan Heinz (19) aus Serrig hat jetzt ein paar Schuhe mit deutlich abgenutzten Absätzen. Die mussten nämlich beim Bobbycarfahren den Warsberg hinunter als Bremsbeläge herhalten: „Das war eine Riesengaudi.“ So könne man eben auch einen Ball auf Reisen schicken.