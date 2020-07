Bildung : Gesamtschule sucht Freiwillige für ein Jahr

Hermeskeil (red) Die Integrierte Gesamtschule Hermeskeil ist auf der Suche nach Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei ihr absolvieren möchten. Die Tätigkeit der Freiwilligen ist vielfältig. Sie unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht sowie bei der Aufsicht und betreuen die Kinder beim Mittagessen.

Darüber hinaus helfen sie den Lehrkräften in der Ganztagsschule in den Lernzeiten und haben die Möglichkeit, eigene Arbeitsgemeinschaften anzubieten. Sie arbeiten in der Verwaltung der Schule mit – sei es als Unterstützung des Schulsekretariats oder der Schulleitung. Die Freiwilligen haben ein eigenes Büro mit PC-Arbeitsplatz und Telefon. Jeder Freiwillige bekommt ein Jahr lang ein monatliches Taschengeld und ist sozialversichert. Überdies nehmen alle Freiwilligen an sogenannten Bildungstagen teil. Dort werden in Praxisseminaren Kenntnisse zum Beispiel im Umgang mit Kindern und Jugendlichen vermittelt. Das FSJ richtet sich an Abiturienten oder Schüler, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben und noch den praktischen Teil der Fachhochschulreife erlangen möchten.