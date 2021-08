Kommunalpolitik : Wehe, wenn die Steine fallen

BESCHEID Der Neubau der Stützmauer gegenüber dem Bürgerhaus ist der dickste Brocken im neuen Haushalt der Ortsgemeinde Bescheid.

Das machen wir selber. Darauf hat sich der Ortsgemeinderat von Bescheid bei der Frage geeinigt, wer die Kapelle in der Trierer Straße streichen und innen neuen Putz aufbringen soll. Dazu soll demnächst ein Aufruf an die Dorfbewohner gerichtet werden, wer mithelfen will. Auch die Kapelle in der Hermeskeiler Straße soll in einem gepflegten Zustand erhalten bleiben.

Da es keine Ausbaubeitragssatzung in Bescheid gibt, können auch nicht die Anlieger so ohne Weiteres an dieser Investition in die Sicherheit beteiligt werden. Auf jeden Fall, so der einhellige Wunsch des Rates, sollen die Arbeiten an der Wand noch in diesem Jahr beginnen.