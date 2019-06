Naturschutz : Auch Reinsfeld blüht auf

Reinsfeld Im Dienste des Artenschutzes haben die Naturschützer es Orts auf 1320 Quadratmetern eine Flächen für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co. angelegt.

Gestern hatte der TV berichtet, dass die Henterner Regionalgruppe des Netzwerks Blühende Landschaft Flächen für den Erhalt der Artenvielfalt angelegt hat. Heute stellen wir die Reinsfelder Initiative vor. In dem Hochwaldort wurde gemeinsam mit dem Netzwerk Blühende Landschaft für Biene, Hummel & Co. eine Blühfläche von 1320 Quadratmetern Größe angelegt: Ein- und mehrjährige Blühmischungen sind ausgesät worden. Denn diesen Tieren geht es schlecht in deutschen Landen. Viele Entscheidungsträger und Bürger wollen sich engagieren und etwas für die Artenvielfalt tun – so auch in Reinsfeld.