Bauland in Oberemmel : Im Frühjahr könnten die Ersten loslegen

Bauland in Oberemmel

Die trockenen Tage genutzt: Die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets Im Petschel II in Oberemmel schreiten voran. Foto: Friedhelm Knopp

Konz-Oberemmel Vom Wetter begünstigt, liegt die Erschließung des Oberemmeler Baugebiets „Im Petschel II“ voll im Zeitplan. In der Planungsphase gab es Protest gegen eine Verbindungsstraße.

Auf der rund 20 000 Quadratmeter umfassenden Erschließungsbaustelle am Oberemmeler Ortsrand in Richtung Krettnach arbeitet schweres Gerät der Konzer Baufirma Elenz. Gerade werden die blauen Wasserrohre verlegt. Wie Projektentwickler Claudius Frühauf aus Wiltingen auf Anfrage erklärt, ist die Wasserversorgung eine der weiteren Tiefbauarbeiten.

Die Kanäle für Oberflächen- und Schmutzwasser liegen schon, die Hausanschlüsse sind wie beim Trinkwasser schon angelegt. Strom und Glasfaser für schnelles Internet durch Innogy kommen bald – die Leerrohre liegen schon bereit. Nur Gas kommt nicht, denn ganz Oberemmel hat kein Gas. Frühauf: „Es gäbe auch keinen Bedarf im Neubaugebiet, denn der Wunsch bei neuen Einzelhäusern geht heute vorwiegend in Richtung Wärmepumpe.“

Für die städtischen Grundstücke werden nach Angaben von Verwaltungssprecher Michael Naunheim die Preise zurzeit noch ermittelt. Diese Arbeit soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Konkrete Preisangaben lägen daher noch nicht vor. Projektentwickler Frühauf: „Die privaten Grundstücksverkäufer werden sich später wohl an den städtischen Preisen orientieren.“

Die Erschließungskosten dürften bei 100 Euro/Quadratmeter liegen. Dies sei, so Entwickler Frühauf, im Vergleich mit ähnlichen Baugebieten in der Region sehr günstig. Wie hoch der Quadratmeterpreis bei den privaten Grundstücksverkäufern letztlich ausfalle, entscheide jeder Anbieter selbst.

Im Juni 2019 hatte der Konzer Stadtrat die Erschließung beschlossen. Dem folgten das Bebauungsplanverfahren und rund ein Jahr später der Baubeginn im Juli 2020. Erstellt werden laut Frühauf 26 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser in Ein- oder Zweietagen-Bauweise. Die Grundstücksgröße beträgt jeweils rund 700 Quadratmeter.

In der Entscheidungs- und Planungsphase gab es einige Turbulenzen. Bewohner des bestehenden, unmittelbar an Petschel II angrenzenden Wohngebietes Im Petschel I wehrten sich gegen eine direkte Straßenverbindung zwischen beiden Wohngebieten. Sie fürchteten, dadurch „Durchgangsstraße von Petschel II in den Ort“ zu werden. Und ursprünglich sei ja nur ein Fußweg als Verbindung geplant gewesen. Doch Verwaltung und Planer setzten sich durch, weil die zweite Anbindung auch nach Vorgaben des Landesbetriebs Mobilität erforderlich erschien.