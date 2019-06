Gesundheit : Im Hörmobil in Konz kostenlos die Ohren testen lassen

Im Hörmobil in Konz kostenlos die Ohren testen lassen

Konz Das Hörmobil der Fördergemeinschaft Gutes Hören kommt am Montag, 24. Juni, nach Konz. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher mit Fachleuten sprechen, kostenlose Hörtests machen und zum Beispiel Lautstärkepegelmessungen der eigenen Musik-Hörgewohnheiten vornehmen lassen.

Das Mobil macht Station an der Wilden Acht 5 am Edeka-Markt in Konz.