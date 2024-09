Öffentlicher Nahverkehr Rufbusse für Luxemburg-Pendler ab 2025?

Fast 40.000 Menschen pendeln täglich aus Rheinland-Pfalz nach Luxemburg. Ein großer Anteil davon kommt aus dem Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier. Diejenigen, die in Orten mit Bahn- oder Busanbindung leben, können in der Regel mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit fahren. Alle, die in kleineren Orten ohne Haltestelle oder Bahnsteig wohnen, müssen zumindest bis dorthin mit dem Auto fahren. Doch der Kreis Trier-Saarburg will auch für sie Optionen schaffen, den kompletten Weg mit dem ÖPNV zurückzulegen.