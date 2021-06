Corona-Pandemie : Neue Lollipop-Tests in der Saarburger Stadthalle

Foto: dpa/Marius Becker

Saarburg/Kell Teststäbchen in den Mund nehmen statt in die Nase schieben - das geht seit vergangenem Wochenende in Saarburg. Doch es gibt noch mehr Neuerungen zum Testangebot in der Verbandsgemeinde.

Seit dem vergangenen Wochenende betreut der Trierer Anbieter NMM Solution die vorhandene Schnelltest-Station in der Saarburger Stadthalle. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell mit. Bürger und Besucher können sich hier ab sofort jeden Tag – auch sonntags – von 10 bis 18 Uhr einem sogenannten „Lollipop“-Test unterziehen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Test wird als Abstrich im Mund durchgeführt, ist also für die Kunden deutlich angenehmer als die bisherigen Stäbchen-Tests in Nase und Rachen. Bei einem negativen Testergebnis wird eine Bescheinigung ausgestellt, die für die nächsten 24 Stunden gilt. Dieser „Bürgertest“ ist für Kunden kostenfrei. Für alle, die vorher unter www.imnucode.com einen persönlichen QR-Code erstellt haben, entfällt die Wartezeit auf das Zertifkat, da dieses 15 Minuten nach dem Test per Email gesendet wird.

Die Schnellteststation in der Feuerwache wird nach Samstag, den 12. Juni, geschlossen, sinkende Inzidenzen machen das möglich. Bürgermeister Jürgen Dixius dankt den vielen ehrenamtlichen Helfern von Feuerwehr, THW und dem Roten Kreuz sowie auch den Bäder-Angestellten für ihren nicht selbstverständlichen, großen Einsatz, der maßgeblich dazu beigetragen habe, die Pandemie in den Grif zu bekommen.

Weitere Teststationen hat NMM Solutions, die über 15 Stationen in der Region professionell betreibt, bei den Ferienparks LandalGreenpark in Saarburg und Landal-Hochwald in Kell am See eingerichtet, diese sind öffentlich zugänglich. Auch bei der Firma Bilstein in Mandern befndet sich eine Teststation.