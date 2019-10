Schnell-Imbiss : Keine Fritten mit Soße mehr von Familie Biermann in Saarburg

Petra Haas und ihr Nachfolger Giovanni Spanio. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Heute ist der letzte Tag, an dem ein Mitglied der Familie im Saarburger Imbiss in der Graf-Siegfried-Straße bedient. Der Nachfolger ist in der Saarstadt und in Konz bekannt.

Petra Haas, Tochter des einstigen Saarburger Originals Heiner Biermann, wird heute zum letzten Mal Pommes und Würstchen im Schnell-Imbiss in der Graf-Siegfried-Straße verkaufen. Zum Halloween-Shopping will sie so lange geöffnet haben, bis alles weg ist. Die 38-Jährige sagt: „Die Arbeitszeiten von 12 bis 19 Uhr sind für mich schwierig. Ich habe keine Angestellten und sehe meinen zweijährigen Sohn dann kaum.“

Sie gehe mit Wehmut, die Gespräche mit den Leuten werde sie vermissen, sagt Haas. Die gelernte Rettungsassistentin will künftig im Gesundheitsbereich arbeiten. 2010 hatte sie den Laden von ihrem Vater übernommen, bei dem sie zuvor angestellt war. 1968 hatte dieser die Imbissbude wiederum mit seinem Vater, der nebenan einen Friseurladen hatte, aufgemacht. Damals war eine solche Bude eine Besonderheit. Fritten-Heiner, wie der Vater auch genannt wurde, hatte zunächst noch bei Villeroy und Boch gearbeitet, nach wenigen Jahren war er dann Imbisschef. Qualität war ihm immer wichtig.

Nach seiner Hochzeit 1978 hat seine Frau Ursula mitgeholfen. Nach 2010 hat er seiner Tochter geholfen. „Was soll ich zu Hause?“ hat er laut Haas gefragt. Er unterstützte sie, bis seine Frau krank wurde und er sie pflegte. Im vergangenen Jahr starb Biermann im Alter von 73 Jahren. Die Trauer war groß. Ganz Saarburg kannte den Mann, der die Kunden immer im weißen Kittel und mit großer Gelassenheit bedient hatte – auch wenn die Schlange lang war. Seine Fritten mit Soße waren weit über die Stadtgrenzen hinweg beliebt. Die Familie hat die Kartoffeln dafür noch bis 1996 selbst geschnippelt. Als Figur war Fitten-Heiner ansonsten auch im Karneval bei den Nummern des früheren Sorglos-Theaters präsent.