Kommunalwahl : Immer mehr Menschen wählen per Brief

Hermeskeil/Saarburg/Konz In der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil haben knapp eine Woche vor der Kommunal- und Europawahl bereits 3152 Menschen von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Das sind 26,21 Prozent aller Wahlberechtigten, wie die VG-Verwaltung mitteilt.

Diese Zahl sei deutlich höher als bei früheren Wahlen.

Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 24. Mai, bei der VG-Verwaltung im Hermeskeiler Rathaus mündlich oder schriftlich beantragt werden. Im Trauzimmer ist ein Briefwahlbüro eingerichtet, wo Mitarbeiter die Anträge bearbeiten und die Wähler bei Fragen unterstützen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass in Anbetracht der vielen zu vergebenden Stimmen für Europaparlament, Kreistag, VG-Rat, Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte eine Briefwahl zu empfehlen sei. Auf diese Weise könne jeder Wähler in Ruhe zu Hause wählen und die Möglichkeit des Kumulierens (Stimmenhäufung) und Panaschierens (Verteilung der Stimmen auf Kandidaten mehrerer Wahlvorschläge) nutzen. Positiv zu sehen sei außerdem, sagt VG-Büroleiter Werner Haubrich, dass die hohe Anzahl der Briefwähler am Wahltag in den Wahllokalen zu einer Entspannung beitrage, weil es dort weniger Gedränge geben werde.

In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell sind bislang 7250 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Das entspricht rund 27 Prozent. Die Verwaltung rechnet damit, dass in diesem Jahr mehr Anträge gestellt werden als bei den vergangenen Wahlen. Da lag der Höchststand bei rund 7500 Anträgen (Summe ehemaligen VG Kell am See und Saarburg).

Die Verwaltung weist darauf hin, dass zwei Ausgabestellen für Briefwahlunterlagen eingerichtet wurden: Bürgerbüro Saarburg, Am Fruchtmarkt 2-4 (geöffnet Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 13 Uhr, Dienstag 7.30 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 7 bis 19 Uhr) und Bürgerbüro Kell am See, Rathausstraße 2 (Nebengebäude, geöffnet Montag bis Freitag 7.30 bis 13 Uhr, zusätzlich Donnerstag 14 bis 18 Uhr). Die Beantragung der Unterlagen ist bis Donnerstag, 23. Mai, 23 Uhr, online möglich unter www.saarburg-kell.de/Aktuelles.

Per Post können die Unterlagen aber nur übersandt werden, wenn sie bis spätestens kommenden Mittwoch, 22. Mai, 15 Uhr, gestellt worden. Bei späterer Antragstellung müssen die Briefwahlunterlagen selbst abgeholt werden, allerdings geht das nur in der Ausgabestelle in Kell am See.

In der Verbandsgemeinde Konz haben laut Pressesprecher Michael Naunheim bis Freitag 6134 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Bei 25852 Wahlberechtigten entspricht das einem Anteil von 23,8 Prozent.

Bei den Kommunalwahlen 2014 hatten 23,98 Prozent der Wähler per Brief ihre Stimme abgegeben (6030 von 21 151 Wahlberechtigen). Allerdings haben die Bürger diesmal noch bis Mittwoch, 22. Mai, 12 Uhr, Zeit, Unterlagen zu beantragen. Nur wer den Antrag vor dieser Frist stellt, bekommt die Unterlagen noch zugeschickt.