Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Impfstart am Saarburger Krankenhaus

Chefarzt Dr. Stefan Burg impft Gesundheits- und Krankenpflegerin Birgit Berger. Foto: TV/Anke Longen

Saarburg Gute Nachrichten: Den ersten Ärzten und Pflegekräften des Kreiskrankenhauses Saarburg wurde am Montag der Impfstoff gegen Covid-19 gespritzt. Zudem gibt es im Seniorenzentrum St. Franziskus, in dem bereits geimpft wurde, derzeit keine Corona-Fälle. Im Haus Burgblick in Saarburg sieht es hingegen anders aus.