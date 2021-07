Gastronomie : Kulinarik und Kultur an der Kleinen Dhron

BESCHEID Die Bescheider Mühle bietet den Gästen wieder ein volles Programm Gaumenfreuden und Musik – allerdings mit Voranmeldung.

Essen, Weine genießen, einer Band lauschen oder bald wieder das Tanzbein schwingen – und das alles in historischem Gemäuer. Die Bescheider Mühle in der Nähe der Ortschaft Bescheid an der Landesstraße 148, ist ein Traditionsbetrieb, der jetzt bei niedrigen Inzidenzzahlen wieder durchstartet – wenn auch weiterhin unter Auflagen.

Im Jahr 1030 wurde die Mühle erstmals urkundlich erwähnt. Der älteste namentlich bekannte Müller war Bartholomees von Rockenburch im Jahre 1528, so steht es bei „wikipedia“ im Internet. Bis heute treibt die Kleine Dhron das historische Mühlrad an, bunt beleuchtet und nur noch zum Anschauen.

Per Mail ist die Bescheider Mühle unter info@bescheidermuehle.de und per Telefon unter 06509/2249812 erreichbar. ´

An die Zeit vor Corona erinnert die Szenerie, die sich mit 160 Gästen bei Livemusik der Band Handpicked - also handverlesen- im Freien aufbaut. Alle hatten sich vorher per Internet angemeldet. Benny Kündgen, der 74-jährige Vater des jungen Chefs, nimmt sie in Empfang, überprüft die Liste und weist die Tische zu.