Stadt gibt Zuschuss Leerstand in der Hermeskeiler Fußgängerzone verschwindet bald: Was ein junges Paar dort plant

Hermeskeil · In der Hermeskeiler Innenstadt wird es bald einen Leerstand weniger geben. Ein Ehepaar investiert rund eine Million Euro in eine bekannte Immobilie an der Donatusstraße und will dort neuen Wohnraum schaffen. Warum sie das Projekt trotz aktuell hoher Preise und Zinsen in der Baubranche wagen.

10.11.2023 , 11:46 Uhr

Sanierungsprojekt mitten in der Hermeskeiler Fußgängerzone: Tommy und Carolin Malburg wollen in der Donatusstraße einen Leerstand beseitigen und stattdessen Raum für Wohnungen und Gewerbe schaffen. Finanzielle Unterstützung bekommen sie dabei unter anderem von der Stadt (rechts mit im Bild: Stadtbürgermeisterin Lena Weber). Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Das grau-rote dreistöckige Haus in der Donatusstraße hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Manche Hermeskeiler werden sich noch daran erinnern, dass dort in den 1970er Jahren eine Art Diskothek beheimatet war. „Es war ein Treffpunkt, wo man auch etwas essen konnte“, beschreibt Tommy Malburg, was er über die Geschichte der Immobilie zusammengetragen hat. Auch amerikanische Soldaten seien damals häufig unter den Gästen gewesen.