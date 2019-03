später lesen Benefiz Kinderkleidermarkt für guten Zweck Teilen

In der Keller Realschule plus findet am Samstag, 6. April, von 10 bis 13 Uhr ein Kinderkleidermarkt statt. Abgabe ist am Freitag von 17 bis 19 Uhr, Rückgabe nicht verkaufter Ware am Samstag von 18 bis 19 Uhr.