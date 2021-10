Corona : Corona-Teststellen in Saarburg

Saarburg Die von NMM Solution betriebene Teststation in der Stadthalle Saarburg bleibt laut Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell weiter geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr; sonntags zwischen 9 und 13 Uhr. Tests in Saarburg bieten weiterhin an: Liebfrauen-Apotheke, Brückenstraße 10, Telefon 06581/919610; Arztpraxis Drs.

Lellig, Friedensaue 26, Telefon 06581/92650). In beiden Fällen müssen zuvor Termine vereinbart werden.