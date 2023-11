Der Umbau läuft parallel Warum die neue Pizzeria Colosseo in Hermeskeil zunächst nur mit einem Lieferdienst startet

Hermeskeil · Aus San Marco wurde am Hermeskeiler Donatusplatz Colosseo. Was der neue Pizzeria-Inhaber zu bieten hat und was er noch plant.

28.11.2023 , 10:56 Uhr

Sie sind die Chefs in der Küche des Colosseo: Inhaber Bülent Cenikli (links) und Emiliano Clemenzi. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Das Lokal ist noch eine Baustelle, denn aus San Marco am Hermeskeiler Donatusplatz ist „Colosseo“ geworden. Der neue Besitzer, Bülent Cenikli, startete jetzt erst einmal seinen Lieferservice. Aber dabei soll es nicht bleiben.