Arbeitswelt : Ein „Raumgewinn“ für Hermeskeil

Hermeskeil Der Landkreis Trier-Saarburg bietet nun auch in Hermeskieil Coworking-Büros an.

Ein langer Arbeitsweg, aber gleichzeitig keine guten Voraussetzungen für ein eigenes Homeoffice – eine Alternative können sogenannte Coworking Spaces sein. In diesen anmietbaren externen Büros steht eine grundlegende Büroausstattung zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg (WFG) bietet mit ihrem Projekt „Raumgewinn. Externe Büros für neue Möglichkeiten“ nun insgesamt vier solcher Coworking-Standorte im Kreis an. Jüngst wurden in Kooperation mit dem Hochwald Gewerbeverband (HGV) die externen Büros in Hermeskeil vorgestellt.