Corona-Pandemie : Helfer machen mehr Tests in Hermeskeil möglich

In ehemaligen Geschäftsräumen in der Trierer Straße hat die Verbandsgemeinde Hermeskeil ihr Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. Dank personeller Verstärkung können die Testzeiten dort nun ausgeweitet werden. Foto: Verbandsgemeinde Hermeskeil/Sarah Klassen

Hermeskeil Auf einen Aufruf der Verbandsgemeinde Hermeskeil haben sich 25 zusätzliche Freiwillige gemeldet, die im Corona-Schnelltestzentrum mithelfen wollen. Was das für Testwillige bedeutet:

Ein Antrag der SPD-Fraktion im Hermeskeiler Verbandsgemeinderat brachte vor kurzem den Stein ins Rollen. Die SPD hatte um Prüfung gebeten, wie die Kapazitäten für Corona-Schnelltests im VG-Testzentrum in der Trierer Straße (ehemals Schuhmaxx) erweitert werden könnten (TV vom 3. Mai). Die Nachfrage nach kurzfristigen Tests sei nach der zwischenzeitlich im Kreis Trier-Saarburg verhängten Corona-Notbremse stark gestiegen, argumentierte SPD-Fraktionssprecher René Treitz im Rat. Insbesondere am Vormittag fehle es aber in Hermeskeil derzeit an Testmöglichkeiten. Die FWG im VG-Rat unterstützte die Forderung nach zusätzlichen Testangeboten, die ihrer Ansicht nach auch während der Öffnungszeiten des Einzelhandels verfügbar sein sollten.