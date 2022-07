Umwelt : In Kanzem wird die Saar überwacht – Wie der Klimawandel dem Fluss zu schaffen macht

Umweltministerin Katrin Eder lässt sich in der sanierten Saar-Untersuchungsstation in Kanzem erklären, was dort alles untersucht wird. Foto: tv/Marion Maier

Kanzem Die sanierte Untersuchungsstation an der Saar wurde am Freitag eingeweiht. Die dort gewonnen Daten helfen, das Ökosystem zu schützen.

Corona hat vieles verhindert – auch eine zeitige Einweihung der sanierten Saar-Untersuchungsstation Kanzem. Und so schritt Klimaschutzministerin Katrin Eder zusammen mit dem Präsidenten des Landesamts für Umwelt (LfU), Dr. Frank Wissmann, am Freitag zur Tat – 19 Monate nach Fertigstellung des 800.000-Euro-Projekts. Die Ministerin machte deutlich, wie wichtig solche Stationen sind. Sie sagte: „Die hier ermittelten Daten helfen dabei, sich anbahnende kritische Situationen im Gewässer frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.“

Was der Klimawandel für den Fluss bedeutet

Der Sauerstoffgehalt wird laut Engel zudem durch Algen im Wasser verringert, die ebenfalls durch den Klimawandel verstärkt auftreten. Hohe Wassertemperaturen und lang anhaltende Trockenperioden mit starker Sonneneinwirkung begünstigt deren Wachstum. Die Algen (vor allem Kiesel- und Grünalgen) produzieren zunächst Sauerstoff. Wenn die Population dann aber abstirbt, wird sie von anderen Organismen abgebaut und dabei wird viel Sauerstoff verbraucht. In diesem Jahr war laut Engel das Algenwachstum Anfang Mai bereits sehr stark, was etwa drei Wochen später zu geringen Sauerstoffwerten geführt hat.

Messstation gibt entscheidende Hinweise

Doch wie kann die Messstation da helfen? In Kanzem werden sowohl Sauerstoff als auch Chlorophyllwerte (von den Algen) rund um die Uhr gemessen. Die Messstation ist Baustein eines Frühwarnsystems. Sind die Werte bedenklich und die Wetter- und Abflussprognosen ungünstig, werden Gegenmaßnahmen getroffen. Das bedeutet, das LFU informiert die Betreiber der Wasserkraftwerke. Diese lassen das Wasser daraufhin nachts über die Wehre hinweg laufen, anstatt es in die Kraftwerke zu lenken. Im Fallen nimmt das Wasser wieder Sauerstoff auf. Das Defizit wird vermindert.

Internationale Zusammenarbeit soll helfen, Situation zu verbessern

Die Bedeutung der Kanzemer Station

Weitere Wasser-Untersuchungsstationen befinden sich in Rheinland-Pfalz in Mainz/Wiesbaden, Worms, Fankel, Lahnstein und Bingen. Die Saarwasser-Untersuchungsstation Kanzem wurde 1976 als eine der ersten Gewässer-Untersuchungsstationen in Rheinland-Pfalz errichtet. Ihr kommt laut Umweltministerium als Teil des Messnetzes zur Sauerstoffüberwachung Saar eine hohe Bedeutung zu, da die Saar bei Kanzem ein besonders kritischer Punkt sei – gerade in heißen Sommermonaten. Sie sei ebenfalls wichtig im Handlungs- und Informationskonzept des Ministeriums bei hohen Wassertemperaturen sowie als Überblicksmessstelle im Monitoring zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, heißt es.