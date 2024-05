Asiatisches Restaurant Im Konzer Tälchen kann man jetzt Sushi essen

Eigentlich sollte man meinen, der Traum-Standort für jeden Gastronomen der Umgebung sei die Trierer Innenstadt. Am Hauptmarkt, in der Simeonstraße, am Kornmarkt und so weiter. Dort kommen eben die meisten Passanten vorbei. Thi Hong Nguyen sieht das etwas anders. Für sie war das kleine Dorf Krettnach ideal, um ihr neues Sushi Restaurant zu eröffnen.