Ortsentwicklung : Platz für Familien mitten im Ort

So sieht die Vorplanung der Firma Streif für das Bauprojekt in Mannebach aus. Foto: Architekt Sebastian Cosacchi/Grafik: Architekt Sebastian Cosacchi

Mannebach In Mannebach könnten in einer Baulücke fünf Häuser entstehen. Der Eigentümer der Flächen war bereit zu verkaufen.

Bauland ist gefragt. In vielen Ortsgemeinden gibt es auch noch einige Bauplätze. Allerdings kommen Interessenten nicht an die Grundstücke ran, weil die Flächen in privater Hand sind und die Besitzer nicht verkaufen wollen.