Ortsentwicklung : Platz für Familien mitten in Mannebach

Platz für Familien mitten in Mannebach

So sieht die Vorplanung der Firma Streif für das Bauprojekt in Mannebach aus.

Mannebach In der zwischen Konz und Saarburg gelegenen Gemeinde könnten in einer Baulücke vier Gebäude entstehen. Bei der genauen Aufteilung gibt es noch Bewegungsspielraum.

Bauland ist gefragt. In vielen Ortsgemeinden gibt es auch noch einige Bauplätze. Allerdings kommen Interessenten oft nicht an die Grundstücke heran, weil die Flächen in privater Hand sind und die Besitzer nicht verkaufen wollen.