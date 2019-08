Dorfentwicklung : In Nittel wird gebaut aber auch gefeiert

Nittel liegt in einem Weinbergstal direkt an der Mosel. Foto: TV/Verona Kerl

TV-Serie „Über die Dörfer“: Sanierungen und Neubauten sind ein wichtiges Thema im Ort, doch auch die Feste kommen nicht zu kurz. In Sachen Tourismus gibt es noch Handlungsbedarf.

Nittel (nhe). In der Weinregion Nittel an der Mosel wird fleißig gebaut. Unter anderem ist die Planung für einen neuen Bauplatz abgeschlossen. Bis 2021 soll dort laut Ortsbürgermeister Peter Leo Hein ein Supermarktgebäude entstehen. In das Gebäude würden Netto und ein dm-Drogeriemarkt einziehen. Das Haus werde jedoch nicht nur die Geschäfte beherbergen. In den darüberliegenden Stockwerken seien barrierefreie Wohnungen geplant, die mehr altersgerechtes Wohnen in Nittel ermöglichen würden. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.