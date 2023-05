Gelebte Inklusion im Winzerdorf Menschen mit Behinderung und Urlauber wohnen Tür an Tür

„inTOuR – integrativer Tourismus Ockfen und Region“ – so heißt das neue Projekt des Vereins Lebenshilfe Trier-Saarburg. Sinn und Zweck der Initiative ist, dass die Bewohner der Abtei St. Martin in Ockfen künftig mit Touristen und Urlaubern Tür an Tür leben sollen. Dafür wurden fünf Appartements hergerichtet, in denen insgesamt 20 Besucher untergebracht werden können. Durch das enge Zusammenleben sollen Begegnungen zwischen den Gästen und den Menschen mit Handicap geschaffen werden. „Hier bei uns läuft man sich zwangsläufig über den Weg. In unserem großen Gemeinschaftsraum oder bei einem gemeinsamen Grillabend im Innenhof haben die Menschen zukünftig die Gelegenheit, zusammenzukommen und sich auszutauschen“, sagt Kilian Zender, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Trier-Saarburg. Wichtig sei jedoch auch, dass der Kontakt zwischen Touristen und Betreuten auf freiwilliger Basis stattfindet. „Die Privatsphäre der Bewohner bleibt selbstverständlich erhalten. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wann er in Gesellschaft sein möchte und, wann er sich in seine vier Wände zurückziehen will“, sagt Zender.