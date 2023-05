Wasserschaden in Palzem Kein Anschluss unter dieser Nummer: Internet und Telefonie fallen aus

Aufregung in Palzem: In dem kleinen Ort der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell funktionieren seit dem 1. Mai in vielen Haushalten weder Internet noch Telefonie. „Die Störung ist mittlerweile ein Dorfthema“, berichtet eine Anwohnerin (Name der Redaktion bekannt). Seit zwei Wochen steige die Zahl der betroffenen Häuser. „Nach und nach fallen hier die Verbindung aus.“