Kommunalwahl : An der Ruwer zieht die SPD an die Spitze

Noch sind nicht alle Stimmbezirke in der Verbandsgemeinde Ruwer ausgezählt. Foto: Friedemann Vetter

Waldrach Nach der Auszählung von 19 der 20 Stimmbezirke sind die Sozialdemokraten knapp die stärkste Kraft im Verbandsgemeinderat. Sie profitieren vom Debakel bei den Grünen, die keine Liste aufgestellt haben.

Viele Stimmen in der Verbandsgemeinde Ruwer sind gewandert. Bei der Kommunalwahl 2014 haben 10,5 Prozent der Wähler in der VG Ruwer die Grünen gewählt. Diese Stimmen sind offenbar zum größten Teil zur SPD gewechselt.

Der Hintergrund: Eine Auseinandersetzung innerhalb der Grünen hatte im Vorfeld der Wahl zu Zerwürfnissen und Austritten geführt. Unterstützer der Partei, die aber keine eingetragenen Mitglieder sind, kritisierten, bei den Listenzusammenstellungen nicht berücksichtigt worden zu sein (der TV berichtete).

Meinung Modell für moderne Kommunalpolitik Foto: TV/klaus kimmling Die Voraussetzungen für eine an der Sache orientierte Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg sind in der Verbandsgemeinde Ruwer ideal. Zwar ist die SPD von den Zahlen her die stärkste Kraft im VG-Rat, aber eine Analyse des Wahlergebnisses zeigt deutlich, dass sich in diesem Gremium drei starke Fraktionen auf einer gemeinsamen Augenhöhe bewegen. Alle drei haben ihre Bastionen in bestimmten Gemeinden der VG. Das Motto „ich habe aber einen Sitz mehr als du“ sollte ins Nirwana verbannt werden, die politischen Arbeit auf der ehrenamtlichen Ebene ist auch ohne derartige Streitereien schwer genug.

Das Trio im VG-Rat hat es jetzt in der Hand, ein Modellprojekt für moderne und effiziente Kommunalpolitik zu schaffen. Peinliche und unnötige Debatten um Parteizugehörigkeiten, wie die Grünen sie vor der Wahl geführt haben, müssen der Vergangenheit angehören. Jörg Pistorius ⇥j.pistorius@volksfreund.de

Das am Montag vorliegende und noch vorläufige Ergebnis – es sind erst 19 der 20 Stimmbezirke gezählt – ist aus Sicht der Grünen fatal: Bei zwei Versammlungen konnte die Umweltpartei keine Liste für die Wahl des VG-Rats Ruwer aufstellen. Dadurch entstand offenbar eine Bewegung der Wählerstimmen, von der die Sozialdemokraten profitieren.

Mit einem Plus von 8,9 Prozent wird die SPD die größte der jetzt noch drei Fraktionen im Verbandsgemeinderat Ruwer. Insgesamt kommen die Sozialdemokraten auf 35,9 Prozent, das wären zwölf der 32 Sitze im VG-Rat. Die CDU verliert 4,3 Prozentpunkte und rutscht auf 34,8 Prozent ab. Damit hätten die Christdemokraten elf Sitze im Rat. Die FWG gewinnt 5,8 Prozentpunkte dazu, steigt damit auf 29,3 Prozent der Stimmen und erhält neun Sitze im VG-Rat.

In Farschweiler holt die SPD 44,7 Prozent, in Gusterath 49,2 Prozent, in Thomm 44 Prozent. In Herl liegen die Sozialdemokraten mit 34,4 Prozent knapp vor der CDU mit 33,2 Prozent. In Lorscheid liegen alle drei Parteien sehr eng zusammen. Die SPD holt 33,6 Prozent, die FWG 33,3 Prozent und die CDU 33,1 Prozent. Ihren höchsten Wert erreicht die SPD in Mertesdorf mit 52,3 Prozent.

Die CDU dominiert in Bonerath mit 42,6 Prozent und liegt auch in Gutweiler mit 39,8 Prozent an der Spitze. In Hinzenburg erreichen die Christdemokraten ihren Höchstwert mit 49,6 Prozent der Stimmen, in Holzerath sind es 39,1 Prozent. In Kasel ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Die CDU liegt mit 42,1 Prozent knapp vor der SPD mit 41,9 Prozent. In Ollmuth liegt die CDU mit 44,5 Prozent wieder klar vorne, in Waldrach mit 44,9 Prozent.

Auch die FWG hat mehrere Gemeinden der VG Ruwer erobert. In Korlingen erreichten die Freie Wähler mit 43,5 Prozent die Spitze. In Morscheid landen sie bei 50,5 Prozent, das ist ihr insgesamt höchstes Ergebnis in der VG. In Pluwig zieht die FWG mit 39,5 Prozent an ihren Mitbewerbern vorbei, in Schöndorf mit 43,5 Prozent und in Sommerau mit 41,5 Prozent.