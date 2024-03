Neues Restaurant in Saarburg Äthiopien an der Saar: Was Gäste im Yeshi Habesha erwartet

Saarburg · In Saarburg gibt es eine neue, spannende Ess-Adresse. Wer das äthiopische Restaurant am Pferdemarkt betreibt und was Gäste dort geboten bekommen.

08.03.2024 , 07:08 Uhr

Yeshi Habesha hat dem neuen äthiopischen Restaurant in Saarburg ihren Namen gegeben. Sie kocht selbst und präsentiert ihre Spezialitäten in traditioneller Tracht. (Foto: Dirk Tenbrock) Foto: DT

Von Dirk Tenbrock