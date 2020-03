Stadtentwicklung : Das Gerüst steht nicht mehr lange

Saarburg Bald sollen die Arbeiten an Saarburgs Stadtmauer bei der Laurentiuskirche abgeschlossen werden. Nach Ostern wird dann die Sanierung der Burg fortgesetzt.

Im September 2019 wurde ein Gerüst unterhalb und seitlich der Saarburger Laurentiuskirche aufgebaut. Der Grund: Die Stadtmauer wird in diesem Abschnitt von der Orenhofener Firma Bautenschutz Theisen gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzes renoviert. Der Zustand des Mauerwerks war mangelhaft, einzelne Steine hatten sich gelöst.

Wie Dieter Tiemann, Mitarbeiter der Firma erklärte, haben er und seine Kollegen die Mauerfugen vom alten schadhaften Mörtel befreit und neuen Mörtel aufgetragen. Dann sei das Mauerwerk gesandstrahlt worden, was dazu führe, dass die Steine wie neu aussähen. Anschließend haben die Handwerker eine Suspension aus einem speziellen Kalk über Löcher in die Mauer hineingepresst, um Hohlräume zu füllen und die Mauer so zu verfestigen.