Weihnachtsdeko, Reibekuchen und Hilfstransporte Ein Stimmungsvoller Markt für einen guten Zweck

Schillingen · Die Not- und Katastrophenhilfe Schöndorf - Heddert veranstaltet an diesem Samstag wieder den Nikolausmarkt auf der Burg Heid. Der Erlös des Markts fließt in Hilfstransporte in die Ukraine.

01.12.2023 , 14:00 Uhr

Der Nikolausmarkt auf der Burg Heid im vergangenen Jahr. Foto: Blaes Florian

Von Florian Blaes

Schillingen (bla). Am morgigen Samstag lädt die Not- und Katastrophenschutzhilfe Schöndorf- Heddert Menschen aus nah und fern ein, im Innenhof der Burg Heid den Samstag, 2. Dezember, bei romantischer Atmosphäre zu verbringen. Sie hat den traditionellen Nikolausmarkt auf der Burg Heid mitten im Winterwald organisiert.