Feste und Feiern : Weinsommer statt Weinfest: Warum die Serriger dieses Jahr eine Nummer kleiner feiern

Die Macher des Serriger Weinsommer, Karl-Heinz Pinter, Joachim Haupert, Josef Hauser, Ernst Schmitt, Roman Meyer und Volker Schmitt (von links), gönnen sich eine Pause beim Aufbau eines Weinstandes. Foto: Herbert Thormeyer

Serrig Warum Serrig erst im nächsten Jahr die 50. Auflage seiner traditionsreichen Festivität feiern will, aber auch am 23. und 24. Juli nicht auf das Feiern mit edlen Tropfen verzichten will.