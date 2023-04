Wo gilt das Tempolimit? In Thalfang gilt jetzt Tempo 30

Lange ist über ein Tempolimit in der Thalfanger Hauptstraße diskutiert worden. In den kommenden Tagen wird es nach langen Beratungen in den Gremien der Ortsgemeinde Thalfang eingerichtet. Dann heißt es für Verkehrsteilnehmer zwischen dem Petersberger Weg und dem Pflegeheim in Richtung L 154 in beiden Richtungen, nicht mehr schneller als Tempo 30 zu fahren. In diesem Bereich liegen mehrere sensible Einrichtungen, wie das Pflegeheim, die Realschule plus und die Grundschule sowie die Kita Arche Noah. Außerdem sind in dem Bereich Bushaltestellen angesiedelt. „Ich bin froh, dass der Ortsgemeinderat so entschieden hat“, sagt Ortsbürgermeister Burkhard Graul. Denn es gelte, den Schutz der Kinder, Eltern, der älteren Leute und der Menschen, die zur Bushaltestelle gehen, zu gewährleisten. Zudem hofft Graul, dass sich die Verkehrsteilnehmer ans Tempolimit halten. Sonst scheut er sich nicht, in Absprache mit der Polizei Geschwindigkeitskontrollen zu veranlassen. „Der Schutz der Menschen ist uns wichtiger als zügiges Fahren für die Autofahrer“, sagt er. Die Schilder seien bereits da, an den Fundamenten wird derzeit gearbeitet. Voraussichtlich in der ersten Maiwoche sollen diese montiert werden. „Wir hoffen auf einen ruhigeren Straßenverkehr als bisher“, sagt Graul.