Umwelt : Sind Bienen neben Trassemer Spielplatz eine Gefahr?

Extra

Bienen zählen weltweit zu den wichtigsten Bestäubern. Rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau in Deutschland hängen laut Deutschem Imkerbund von der Bestäubung durch die Honigbienen ab. Auch viele einheimische Pflanzenarten sind darauf angewiesen. Ohne die Bienen gäbe es keine oder kaum Früchte und Samen, was langfristig zum Aussterben von Pflanzenarten führen kann.