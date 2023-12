Den Wald begreifen Wenn der Waldkauz dreimal ruft — das Schulwaldprojekt in Wasserliesch startet

Wasserliesch · Wald mit allen Sinnen erleben – diese Möglichkeit sollen alle Grundschulen in der Verbandsgemeinde Konz und die Don-Bosco-Förderschule in Wiltingen zukünftig bekommen. Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat dazu in Kooperation mit den Landesforsten und den Ortsgemeinden Waldstücke ausgesucht, die für die Schulen zur Nutzung im Unterricht und in AGs am Nachmittag zur Verfügung stehen.

01.12.2023 , 14:01 Uhr

Foto: Boie Jürgen

Von Jürgen Boie

Hinter dem Schulwaldprojekt in Wasserliesch steht die Idee, den Wald als Ökosystem zu begreifen und persönliche Erfahrungen zu gewinnen, um die Bedeutung des Waldes für unsere Umwelt begreifbar zu machen.