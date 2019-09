Feier : In Wincheringen feiern 50 Nationen

Wincheringen Der Ort an der Obermosel lädt für Sonntag, 8. September, wieder zum Fest der Nationen ein. Es gibt jede Menge landestypische Spezialitäten zu essen und Musik.

Karl Donkel und die Initiative für Heimat und Kultur Wincheringen möchten mit dem Fest der Nationen auch eine Botschaft in die Welt senden. Donkel: „In einer Welt, in der Egoismus und Feindseligkeit so verbreitet sind, in der Abschottung und Ausgrenzung immer mehr Raum bekommen, in der Extremismus in welcher Form auch immer Platz hat, hilft jeder, der bei alledem nicht mitmacht. Wir hier in Wincheringen machen da nicht mit! Wir sind glücklich, hier zu leben. Menschen aus 50 Nationen, Luxemburg vis-à-vis, Frankreich so nah. In unserem Dorf leben wir Europa und die Welt – in Frieden.“