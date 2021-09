Festival : Independent Music in der Kulturgießerei

Saarburg Die Saarburger Kulturgießerei veranstaltet am kommenden Wochenende ein Independent Music Festival mit elf Bands und Singer Songwritern auf zwei Bühnen. Es nennt sich Incredibell Sound Festival und wurde von Indierapromo, dem saarländischen Partner der Kulturgießerei, organisiert.

Das Festival beginnt am Samstag um 17.30 Uhr mit der der Sängerin Dorrr aus Frankreich, die Musik irgendwo zwischen Cyndi Lauper, Fleetwood Mac und The War On Drugs macht. Die weiteren Bands: This Can Hurt, Rigina Folk, Bops, The Blind Suns, Mr. Deadly One Bad Man, Tapeworms, Atlanta Arrival, Francis of Delirium, Daens und Birthday Girl. Am Sonntag geht das Programm um 16 Uhr los.