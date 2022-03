Technik : Drei Tage ohne Internet und Telefonanschluss in Irsch und Ockfen

Drei Tage ohne Internet und Telefonanschluss in Irsch und Ockfen

Ein Glasfaser-Schaden hat dazu geführt, dass Anschlüsse von Deutsche Glasfaser in Irsch und Ockfen ausgefallen sind. Foto: dpa/James Arthur Gekiere

Ockfen/Irsch Warum die Anschlüsse von Inexio-Kunden gestört waren.

In Irsch und Ockfen war das Netz von Inexio/Deutsche Glasfaser von Montag- bis Mittwochnachmittag gestört. Jürgen Haag, Ortsbürgermeister von Irsch, sagte: „Bei uns war das ganze Dorf betroffen. Ich habe viele böse Anrufe bekommen.“ Die Leute hätten vor allem die Informationspolitik des Unternehmens kritisiert. Eine Hotline sei nicht geschaltet gewesen. Auch auf der Homepage habe man keine Informationen bekommen. Er selbst habe versucht, alle möglichen Stellen zu erreichen, aber niemanden ans Telefon bekommen. Irscher im Homeoffice hätten sich Online-Kontingente fürs Handy zugebucht. Haag: „Das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden.“ Doch sei es auch für Privatleute schwierig, wenn sie beispielsweise den Rettungsdienst nicht verständigen könnten. In Ockfen hat nur noch ein Teil der Bewohner einen Anschluss von Inexio, deshalb war laut Ortsbürgermeister Gerd Benzmüller also nicht der ganze Ort betroffen.