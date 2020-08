Hermeskeil : Info-Abend zum Seniorenheim im Klostergarten

Hermeskeil Viel diskutiert wird in Hermeskeil über einen geplanten Seniorenwohnpark im Garten des ehemaligen Franziskanerklosters. Nun gibt es eine Bürgerversammlung.

Wie Weber schon in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mitteilte, werden an dem Abend neben den Investoren auch die beteiligten Planer und Architekten vor Ort sein, ebenso ein Vertreter, der den Franziskanerorden beim Verkauf von dessen Immobilien und Grundstücken berät.

Wer an der Infoversammlung teilnehmen will, muss sich entweder per E-Mail an stadtverwaltung@hermeskeil.de oder telefonisch unter 06503/809202 anmelden. Fragen an Investoren oder Planer können laut Stadtchefin zwecks besserer Vorbereitung schon vorab übermittelt werden.