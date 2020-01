Schule : Info-Abend zur neuen Profilklasse „Keyboard“

Konz Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Kinder bessere schulische Leistungen erzielen, wenn sie ein Instrument erlernen. Ab dem kommenden Schuljahr können sich Schüler der zukünftigen fünften Klassen der Realschule plus in Konz für die Teilnahme an einer Keyboardklasse entscheiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben dem Keyboardunterricht werden allgemeine musikalische Fähigkeiten vermittelt. Die musikpädagogische Arbeit soll einen wichtigen kulturellen Beitrag liefern und das Schulklima positiv beeinflussen. Denn auch die Klassengemeinschaft kann von dem Unterricht profitieren.