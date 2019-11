Bildung : Einstieg ins Berufsleben: Zwei Schulen in Konz und Saarburg informieren

Saarburg/Konz Zu einem Infoabend laden die Fachoberschule (FOS) Konz und das Wirtschaftsgymnasium Saarburg für Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr ins Kloster Karthaus ein. Alle interessierten Schüler und deren Eltern sind willkommen.

Beide Schulformen richten sich an Schüler der Region mit dem Abschluss der Sekundarstufe I der Realschule plus, an Gymnasiasten, die die Versetzung in die Klassenstufe 11 erhalten haben, und an Schüler der Berufsfachschule 2 der BBS mit dem Sekundarabschluss I. Fragen vorab zur Fachoberschule Konz können gerichtet werden an: E-Mail c_huette@rsp-konz.de, Telefon 06501/9470-11. Ansprechpartner beim Wirtschaftsgymnasium Saarburg sind die Kollegen des Sekretariats unter: E-Mail sekretariat@bbs-saarburg.de, Telefon 06581/914050.