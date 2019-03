Bürger müssen erkennen, welche Chancen sich bieten

Natürlich ist es schade, dass so wenig Bürger zur Auftaktveranstaltung gekommen sind. In der Tat hätte die Stadt den Termin offensiver bewerben können. Allerdings ist das Städtebau-Förderprogramm seit einem Jahr Thema in Hermeskeil. Spätestens seit der Fragebogen-Aktion sollte jeder mitbekommen haben, was da im Gange ist. Information ist also weniger das Problem. Vielmehr scheint es an der Motivation zu hapern.

Womöglich besteht noch eine gewisse Skepsis, dass bei diesem Prozess wirklich spürbare Verbesserungen herauskommen. In der Vergangenheit ist nun mal vieles im Sande verlaufen. Deshalb müssen die Stadt und ihre Vertreter noch deutlicher machen, welche Chancen in diesem Programm stecken: hohe Zuschüsse – für private wie öffentliche Projekte –, eine enge Beratung durch Fachleute und direkte Mitwirkungsangebote für die Bürger. Die Chance ist da, dass sich etwas tut. Wer daran mitwirken will, muss sich jetzt aufraffen und zu den Workshops kommen.

Christa Weber

