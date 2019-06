Gesundheit : Infoabend zum Thema Patientenwille in Konz

Infoabend zum Thema Patientenwille in Konz

Konz (red) Über den Willen von Patienten und den Umgang mit Patientenverfügungen referiert die Ärztin Sabine Becker (Gesundheitsamt Trier) am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Lebenshilfehaus Peter Zettelmeyer in Konz, Granastr.

113. Der Informationsabend richtet sich an alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sowie an diesem Thema interessierten Bürger. Veranstalter sind der Betreuungsverein der Lebenshilfe in Konz (Telefon 06501-/601340) und der Betreuungsverein des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Saarburg (Telefon: 06581/91560).